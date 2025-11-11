Veicoli industriali, a ottobre vola il comparto dei mezzi pesanti: vendite a +19% a 2.600 unità

A ottobre «il comparto dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 3,5 t si conferma in crescita, con un aumento del 19,2% rispetto allo stesso mese del 2024. Le nuove immatricolazioni raggiungono 2.600 unità, in netto aumento rispetto alle 2.181 dell’anno precedente». Lo segnala Unrae calcolando che complessivamente, nei primi dieci mesi del 2025, il mercato «conta 23.315 immatricolazioni, in calo del 5,5% rispetto alle 24.680 unità registrate nello stesso periodo del 2024». Per questo l'Unione «accoglie con favore» l’inserimento in manovra, all’interno dello Stato di previsione del Mit, della «misura straordinaria da 590 milioni per il periodo 2027-2031, destinata alla rottamazione dei veicoli più obsoleti e inquinanti» e auspica che «nella messa a terra delle risorse, l’intervento segua le linee guida della 'roadmap' per la decarbonizzazione del trasporto merci su gomma, già condivisa insieme alle altre Associazioni dell’automotive e dell’autotrasporto».

Nel frattempo si attende ora l’emanazione del provvedimento attuativo del decreto per il rinnovo del parco veicolare pesante che stanzia 13 miliardi nel 2025 e che consentirà alle imprese di prenotare i contributi. Unrae chiede che «lo stanziamento aggiuntivo di 6 milioni previsto per l’anno in corso» dal dl Infrastrutture «venga anch’esso urgentemente reso operativo, confluendo possibilmente nella stessa misura incentivante per evitare una gestione separata e disomogenea dei due fondi». Bene anche «la recente decisione del Consiglio Ambiente dell’Ue di rinviare al 2028 l’entrata in vigore del sistema di scambio di emissioni (Ets 2) per il trasporto stradale, inizialmente prevista per il 2027», continua l'associazione, evidenziando che questa posizione «concederebbe maggiore flessibilità ad un settore già impegnato in un ambizioso percorso di transizione verso la decarbonizzazione».