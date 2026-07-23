Vendite auto in Europa, a giugno non si ferma la corsa delle Case cinesi, continua recupero Tesla

Continua anche a giugno la corsa dei marchi cinesi in Europa (Eu27+Efta+Uk). Secondo i dati Acea, Geely Group ha registrato 49.244 immatricolazioni, in crescita del 18,1% su anno e quota di mercato salita al 3,5% dal 3,4%. Saic Motor ha segnato un +46,9% a 38.647 unità (quota salita al 2,7% dal 2,1%) con Byd in crescita del +144,2% a 38.455 unità (quota al 2,7% dall'1,3%). Seguono per quota, Chery Automobile con 32.455 unità, +266,2%, salita al 2,3% del mercato dallo 0,7% e Leapmotor con 12.829 unità, +561,6%, e quota allo 0,9% dallo 0,2%.

Nel primo semestre 2026, le immatricolazioni di Geely Group sono state 225.350 (+8,5% e 3,1% di quota); 180.659 quelle di Saic Group (+18% e quota al 2,5%); 174.144 unità per Byd (+145,5% e 2,4% di quota); 155.800 per Chery Automobile (+305,8% e quota al 2,2%); 56.005 per Leapmotor (+558,3% e quota allo 0,8%).

Prosegue anche il recupero di Tesla, che a giugno ha immatricolato 52.563 unità (+49,9%), e ha registrato una quota di mercato del 3,7%, in aumento dal 2,8% di giugno 2025. Nel primo semestre, le immatricolazioni della Casa auto che fa capo a Elon Musk sono state 170.351, in crescita del 54,6% su anno, con quota di mercato al 2,4% dall'1,6% dei primi sei mesi del 2025.