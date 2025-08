Vendite auto Italia: a luglio Tesla ancora in calo (-4,99%), corrono le cinesi Byd e Mg

Prosegue il calo delle vendite di Tesla in Italia, anche se il colosso americano dell'auto elettrica è riuscito ad arginare i ribassi. A luglio le immatricolazioni di Tesla in Italia sono calate del 4,99% a 457 unità, un ribasso più contenuto rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (-23% in giugno, come emerso dai dati Acea di fine luglio). Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la discesa in Italia segue il calo di giugno (-66,01%). Così, resta ampiamente negativo il bilancio dei primi sette mesi dell’anno, con 6.925 immatricolazioni, in discesa del 34,74% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nell’intero 2024 le immatricolazioni di Tesla erano scese del 5,91%. Un segnale forte arriva dalla Cina: MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a luglio ha immatricolato 3.748 vetture (+12,08%, con il cumulato annuo a +34,27%). Anche Omoda/Jaecoo ha registrato 1.410 vetture, contro il dato non rilevante dello stesso periodo dell’anno scorso, con il totale del 2025 a 6.691. Byd, che fa il suo ingresso nelle tabelle del Mit avendo superato la soglia di rilevanza, ha immatricolato 1.967 vetture, con una quota che arriva all'1,66%, e il totale del 2025 che balza a 11.528 vetture vendute.