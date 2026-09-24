Vendite Europa, i marchi cinesi: Geely (+25%) e Byd (+128%) e stessa quota di mercato al 3,1%, Saic al 2,5%

Anche nel mese di agosto 2026 i marchi cinesi presenti sul mercato auto europeo continuano a guadagnare quote di mercato. Secondo i dati Acea (associazione delle case auto europee), nel mese di agosto, in Europa (Eu27+Efta+Uk) Geely Group ha registrato 25.971 immatricolazioni (+25,1%), con quota salita al 3,1% dal 2,6%. Stessa quota di mercato pari al 3,1% per Byd con 26.007 unità (+127,9%), salita in un anno dall'1,4%.

Crescita più contenuta per Saic Motor che ha registrato 21.214 immatricolazioni (+32,4%) e quota salita al 2,5% dal 2%. Realizza il sorpasso ad agosto Chery Automobile che ha immatricolato 22.668 unità (+217,5%), con quota salita al 2,7% dallo 0,9%. Infine, Leapmotor ha avuto 7.630 immatricolazioni (+219,5%) con quota salita allo 0,9% dallo 0,3%. Guardando dall'altra parte dell'Oceano, la statunitense Tesla ha avuto un recupero limitato, registrando 15.430 immatricolazioni (+4%), con quota stabile all'1,9%. La casa automobilistica che fa capo a Elon Musk ha fatto meglio nei 9 mesi con 191.787 unità (+43,3%) e quota salita al 2,1% dall'1,5%.