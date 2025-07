Vendite mondiali auto 2024, Rav4 strappa primato a Model Y. Il Suv Toyota sale sul tetto del mondo

I dati definitivi sulle vendite globali di auto lo scorso anno evidenziano che le 'primatista' elettriche di Tesla sono state superate, seppure di misura, dalle ibride a benzina di Toyota. A salire sul gradino più alto del podio - secondo l'analista Felipe Munoz di Jato Dynamics che ha monitorato 153 mercati mondiali, cioè il 99% delle immatricolazioni - è stato infatti il suv 'globale' Rav4, presente anche in Cina con la denominazione Wildlander. Le vendite combinate del Toyota Rav4 hanno raggiunto 1.187.000 unità nel 2024 distaccando - anche se di sole 2.000 unità - la Tesla Model Y, che è arrivata a quota 1.185.000. Tesla Model Y, sottolinea Munoz, continua a detenere ancora il titolo di auto elettrica più venduta al mondo, leadership confermata dalla seconda classificata che è la Model 3. Il dominio di Toyota nella classifica mondiale del 2024 è confermato dal terzo posto della Corolla Cross (859.000 immatricolazioni) seguito a ruota al quarto posto dall'Honda CR-V (854.000).

Toyota si aggiudica anche le posizioni successive con la Corolla Sedan (697.000) al quinto posto e l'Hilux che è il pick-up più venduto al mondo (617.000) al sesto posto. Settimo in classifica un altro pick-up, è' il Ford F-150 (595.000 unità) che nel mercato degli Stati Uniti è stato il secondo veicolo più venduto in assoluto nel 2024, subito dopo il protagonista globale dell'anno cioè il Toyota Rav4. Ci sono i 'soliti' nomi all'ottavo e nono posto della classifica globale, con Toyota Camry con 593.000 unità vendute, seguita dalla Tesla Model 3 con 560.000. Infine, in coda nella top ten (ma forte segnale dell'espansione globale cinese) si è piazzata la BYD Qin con 502.000 immatricolazioni. Questa cifre va valutata però tenendo conto che il modello non viene esportato né negli Stati Uniti né in Europa occidentale.