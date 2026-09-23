Venticinque anni di auto in Italia: crolla il diesel, Suv dominano il mercato più affollato di asiatiche. E cambia il modo di scegliere

Nel 2000 le auto con motore diesel erano un terzo del mercato. Nel 2025, il dato si è assottigliato di molto e vale meno del 10%. Basta solo questo dato per capire quanto sia cambiato il settore dell'auto in Italia, in un quarto di secolo, secondo l'analisi UNRAE che ha preso il nuovo Millennio come paradigma per fotografare la trasformazione dell'auto avvenuta in un quarto di secolo in Italia. E a cambiare, sottolinea l'associazione, non è stata solo l'auto: è cambiato tutto ciò che la circonda, inclusi i media che lo raccontano e gli automobilisti che comprano i nuovi modelli.

Il diesel: salita e caduta.

Nell'anno 2000 le vendite di auto a gasolio in Italia avevano raggiunto una quota del 33,5%. Cinque anni dopo si è raggiunto il picco: quasi il 60% del mercato. Nel 2025 la quota è scesa al 9,6% raccontano alla stampa specializzata riunita a Roma, i vertici dell'associazione Roberto Di Pietrantonio e Andrea Cardinali. Nel frattempo sono cambiati (in meglio e per fortuna) anche i livelli di inquinanti: prendendo come riferimento gli ossidi di azoto (NOx), si passa dal valore dello 0,30 dell'Euro 3 allo 0,08 dell'Euro 6e-bis. Allo scarico, la CO2 delle auto nuove è inferiore del 48,8% rispetto al 2000.

Dalle berline ai SUV

Non solo le motorizzazioni, perché le linee dei modelli sono anche più evidenti. Nel 2000 le berline sul mercato erano 201 e coprivano il 70,6% delle vendite; oggi la loro quota è del 32%, neanche la metà di un tempo, ma i SUV sono 295 e pesano il 62,1%, mentre 25 anni prima erano appena 56 modelli, con il 3,6% del mercato. Il rapporto si è praticamente capovolto.

Più marchi, ma meno vendite per ciascuno. I marchi presenti sul mercato italiano sono passati da 72 a 99. Ma le vendite medie per marchio sono scese da 33.658 auto l'anno a poco più di 15.500. La polverizzazione dell'offerta ha frammentato le vendite e ha fatto proliferare i concessionari multimarca.

La geografia dei brand

I marchi italiani sono passati da 14 a 17 e oggi valgono il 17,1% del mercato. Quelli dell'Unione europea sono saliti da 33 a 37. La vera esplosione riguarda però i costruttori extra-Ue: erano 25, sono diventati 45 e oggi controllano il 45,4% delle immatricolazioni, contro il 34,7% del 2000. Una crescita che, secondo l'analisi, difficilmente si fermerà qui.

"Vent'anni fa si entrava in concessionaria con poche domande: consumi, diesel o benzina. Oggi scegliere è un puzzle, con una gamma di alimentazioni in cui orientarsi - spiega il Presidente di UNRAE Roberto Di Pietrantonio -. Nel 2005 i modelli ibridi in listino erano due e insieme superavano appena le mille immatricolazioni. Il consumatore deve anche provare a prevedere che cosa accadrà nella propria città in fatto di limitazioni, e fare i conti con il costo totale di possesso. L'auto, poi, è piena di nuove tecnologie: intelligenza artificiale, connettività. Sono cambiati anche i canali per raccontarla: non più solo due riviste e il concessionario, ma social, creator e le sintesi delle IA" .

Chi compra e chi no

Cambia anche l'identikit dell'acquirente. Gli under 25 che possiedono un'auto propria scendono dal 26,2% al 22,5% del mercato: per mancanza di reddito o perché restano a casa più a lungo. La fascia tra i 26 e i 45 anni si è ridotta di circa un terzo. A sostenere le vendite sono gli over 45, passati dal 43,2% al 55,6%, ma con un potere d'acquisto fermo.

"L'auto non è in crisi, come mezzo. Il paradosso è che, mentre industria e vendite soffrono, l'auto come strumento di mobilità non è mai stata così viva - sottolinea Cardinali di UNRAE che aggiunge -. La quota modale era del 57,5% nel 2001 e oggi è del 62%. I pendolari che ogni giorno si spostano in auto sono passati dal 41% al 54%, nonostante lo smart working, che nel 2000 non esisteva. La spiegazione: i centri storici si sono svuotati di residenti, sostituiti in molti casi da strutture ricettive come i B&B, e chi vive in periferia per muoversi ha bisogno dell'auto. In Italia circolano 709 auto ogni mille abitanti, più della media europea, e l'auto è anche il motore del turismo".

Libertà, lavoro, ricchezza

Parlare di automobile, è il ragionamento, dovrebbe dunque significare parlare anche di ricchezza e competitività e non solo di un comparto da demonizzare. Per UNRAE l'auto va accompagnata nella transizione senza dimenticare l'occupazione che garantisce. È un mezzo di libertà, che permette di accedere al lavoro e alla salute. Il settore dà lavoro a oltre un milione di persone, sviluppa 380 miliardi di fatturato, pari al 19,5% del Pil, e nel 2024 ha garantito 83 miliardi di gettito fiscale. Gli investimenti annui in ricerca e sviluppo ammontano a 1,8 miliardi.

Il quadro che ne esce dai dati presentati da UNRAE è quello di un mercato più affollato e più orientato ai SUV, dove il diesel ha perso il suo ruolo in favore del motore ibrido e meno inquinante, con i marchi extra-Ue che guadagnano terreno rispetto a quelli europei ed italiani. Ma tutto sommato, nonostante i cambiamenti, l'auto resta insostituibile per gli italiani.