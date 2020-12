Vernici per auto: i giapponesi fanno shopping in Europa. Tre società acquisite dal colosso GeicoTaikisha

ROMA - Quando acquistiamo un’auto siamo spesso combattuti sulla scelta del colore. E in molti casi condizionati dal parere della moglie/compagna/fidanzata, se non dei figli. Il colore più diffuso nel mondo è comunque il bianco; a seguire il nero, il grigio e l’argento; percentuali minori vanno al blu/azzurro, al rosso (sempre molto richiesto per le auto sportive), al beige, al marrone e al verde; minime le preferenze per il giallo, l’arancio e il viola. Ma, al di là del gusto per l’aspetto esterno dell’auto, vi siete mai chiesti chi produce le vernici che danno colore alle nostre auto?

Probabilmente tutti o quasi immaginano che se la macchina è italiana sarà verniciata con vernici italiane, se tedesca con vernici tedesche, e così via. Ma le cose non stanno così: la globalizzazione ha imposto criteri diversi e negli ultimi tempi lo scenario dei fornitori di vernici e di impianti automatizzati di verniciatura legati all’automotive ha subìto molte trasformazioni.

Notizie provenienti dall’Oriente informano che sta nascendo in Giappone il super colosso delle vernici per auto: il gruppo GeicoTaikisha ha acquisito infatti tre nuove società in Europa, diventando di fatto un unicum nel settore. La società nipponica – pochi lo sanno – è leader mondiale nella produzione di impianti automatizzati per la verniciatura delle scocche delle auto, ma è, soprattutto, una società molto vigile sulle opportunità di business offerte dalla situazione economica globale: nel 2009, nel pieno della grande depressione provocata negli Usa dalla crisi dei subprime e del mercato immobiliare, investì tutto il possibile sulla realizzazione, a Cinisello Balsamo (Milano), del Pardis Innovation Center, il più importante centro di ricerca e sviluppo al mondo nel settore della verniciatura delle scocche. Nel 2020, invece, nel cuore della pandemia globale provocata dal Coronavirus, ha deciso di “guardare oltre” e di investire sul rafforzamento del proprio potenziale con l’acquisizione di tre società europee, una tedesca, una russa e un’altra croata.

L’operazione riguarda J-PM, società di ingegneria di servizi tecnologici e project management, con sede a Stoccarda; PSP, dedicata all’area elettrica controls, e SAC, specializzata nello sviluppo di soluzioni software e IT per rendere gli impianti “intelligenti” in ottica 4.0. Con il nuovo assetto societario, le tre aziende acquisite daranno origine a GeicoTaikisha Germany (J-PM) e GeicoTaikisha Controls (PSP e SAC).

«Ci rendiamo conto che la situazione attuale è piena di incertezze – ha dichiarato Daryush Arabnia, presidente e Ceo del Gruppo GeicoTaikisha - ma investire ancor di più nei momenti di difficoltà è parte del nostro Dna, perché sentiamo che sia nostro dovere verso i nostri stakeholders e il loro futuro».

Una nota diffusa dalla filiazione italiana del gruppo nipponico spiega che “l’operazione consentirà a GeicoTaikisha di rafforzare la leadership di mercato, soprattutto nei confronti dei clienti tedeschi con cui collabora già da diversi anni. Inoltre – viene spiegato – il gruppo beneficerà di un immediato ampliamento del proprio know-how diventando un unicum nel settore automotive per verticalizzazione tecnologica. Sarà possibile, infatti, acquisire non solo competenze interne ma anche capacità di network con partner e fornitori con cui le tre società collaborano già oggi in tutto il mondo. Questi aspetti – viene sottolineato - si andranno ad aggiungere al know-how dell’azienda, consolidato negli anni grazie ad un team di professionisti e ingegneri altamente qualificati e affiancati da fornitori e partner di lunga esperienza nel settore”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentati delle aziende assorbite. “Sono davvero molto felice di diventare parte del gruppo giapponese – ha dichiarato Reiner Koch, a nome di J-PM -. Lavorando insieme da cinque anni e conoscendoci bene, siamo convinti di diventare ancor più forti nel futuro, in quanto siamo totalmente complementari a livello tecnologico e commerciale.” In sintonia Damir Kovacevic, di PSP&SAC: “Siamo entusiasti di diventare parte di un gruppo così importante come GeicoTaikisha, con valori così vicini ai nostri, pur essendo di nazionalità diverse.”

Nei piani legati alle acquisizioni rientra l’arrivo di oltre 100 specialisti in automazione e digitalizzazione, e ciò comporterà la massimizzazione del know-how legato all’industria 4.0, con il fine di presentare a livello globale il primo Smart Paintshop. Secondo il numero 1 del Gruppo, Daryush Arabnia, “acquisire J-PM, PSP e SAC rappresenta un investimento che consentirà di integrare l’offerta delle tre società con la società leader, rafforzando la competitività di GeicoTaikisha in Germania e nel mondo, grazie a un servizio a 360 gradi. Siamo certi di aver fatto la scelta giusta – ha sottolineato il manager giapponese - esattamente come avvenne dopo la crisi del 2008, quando si decise di investire in ricerca e sviluppo con la realizzazione del Pardis Innovation Center. Nei momenti più difficili la resilienza e gli investimenti in ricerca, sviluppo e formazione hanno sempre contraddistinto il nostro Gruppo e questa operazione lo conferma”.

Per chi non lo sapesse, l'industria delle vernici per auto ha radici principalmente in USA, Germania, Paesi Bassi e Giappone, e già prima che andasse in porto l’operazione di GeicoTaikisha, il gruppo nipponico era global supplier nella fornitura di impianti chiavi in mano per il trattamento delle superfici e verniciatura delle principali case automobilistiche di tutto il mondo. Fino a ieri aveva un turnover medio di 3,1 miliardi di dollari (incluso un miliardo derivante da aziende non consolidate), 5.000 dipendenti distribuiti in 20 Paesi, 43 sedi e 6 unità produttive.