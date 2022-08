Verso aumento incentivi per mezzi elettrici. Nel DL Semplificazioni altri 20 ml di euro

Più incentivi per l’acquisto dei veicoli elettrici. Lo prevede un emendamento al dl semplificazioni all’esame dell’Aula della Camera, presentato dalle commissioni Finanze e Bilancio. La norma modifica il dpcm dello scorso 6 aprile, riducendo da 225 a 205 milioni di euro la dotazione per il 2022 dei contributi destinati a chi acquista automobili poco inquinanti, nella fascia di emissione 21-60 grammi di CO2 per chilometro. I 20 milioni di differenza sono dirottati verso gli incentivi, così aumentati a 35 milioni di euro per quest’anno, per l’acquisto di motorini, mezzi a tre, quattro ruote e piccole auto elettrici.