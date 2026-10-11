Vidal (Stellantis): «Il futuro dell'auto deve unire design audace e innovazione»

Dal ritorno dello spirito originale della Citroën 2 CV, reinterpretato in chiave elettrica e accessibile, alla sportività della Alfa Romeo Cuorerosso e della Peugeot Rcz Vision, Stellantis esplora nuove direzioni per i suoi marchi. Le concept car sono state presentate in anteprima mondiale durante The Night Before, l'evento organizzato da Stellantis all'Hangar Y, alla vigilia della manifestazione parigina. Al Salone, in programma dal 12 al 18 ottobre, il gruppo espone oltre 60 veicoli nel più grande stand dell'intera rassegna, con otto marchi protagonisti e nove concept car complessive. «Con queste sei concept car esprimiamo una convinzione condivisa: il futuro del design automobilistico deve essere al tempo stesso audace e ricco di significato.

Ciascun concept esplora nuove modalità per arricchire l'esperienza quotidiana, valorizzando al contempo l'identità distintiva del proprio brand», ha spiegato Gilles Vidal, responsabile del Design Stellantis per l'Enlarged Europe. «Nel loro insieme, dimostrano come creatività, innovazione ed emozione possano fondersi per restituire alle persone il piacere e la passione per l'automobile», ha aggiunto Vidal, che ha curato il design delle concept presentate in anteprima mondiale a Parigi. La Ds F3Ver si concentra sulla personalizzazione e sulla versatilità degli interni. Fiat presenta la Multiplay, che combina caratteristiche da pick-up e suv, mentre Opel con la Stx Concept propone una propria interpretazione della station wagon.

Le sei concept car presentate da Stellantis esplorano diverse soluzioni per i marchi del gruppo, dalla mobilità elettrica alla sportività, fino alla versatilità degli spazi interni. Le sei proposte affrontano temi diversi, tra cui la mobilità, le prestazioni, il comfort e le funzionalità digitali. Ogni concept sviluppa una soluzione legata alle caratteristiche del marchio di riferimento e offre indicazioni sulle possibili direzioni del design e della progettazione dei futuri modelli. I prototipi consentono inoltre di esaminare configurazioni, soluzioni stilistiche e modalità di utilizzo del veicolo, con particolare attenzione alle esigenze quotidiane degli automobilisti.