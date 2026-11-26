«L'innovazione non è democratica. Spetta ai leader vederla, guidarla, spingerla» e «cooperare di più in Europa». Sono i due assi della visione di Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari ed ex manager di Stm, intervenuto a Milano al convegno Italy on Chips, promosso dalla Fondazione Chips-It sulla filiera dei semiconduttori.

Tradizione, rischio e cultura aziendale. Secondo Vigna, la forza di Ferrari nasce dall'equilibrio tra radici e proiezione verso il futuro: Identità e passione: «Ho il piacere di lavorare in un'azienda, non grande, più o meno nello stesso posto, dove c'è molta passione, molta competenza, molto senso di appartenenza nelle persone. Penso che quest'anno sia molto importante per noi, perché mostriamo come si può fare innovazione usando la tradizione nel futuro». Il limite del successo nell'innovazione: Dal 2023 l'azienda ha avviato circa duecento progetti di innovazione (circa uno a settimana): il 25% è già in produzione sulle vetture e il 50% è in fase di elaborazione. «Il tasso di successo sull'innovazione non può essere superiore al 60%, altrimenti non è innovazione – ha osservato Vigna –. Se tutto quello che fai come innovazione va a successo, non si chiama innovazione, si chiama produzione». L'ecosistema territoriale: Il ceo ha inoltre evidenziato il ruolo della cultura aziendale inserita nel territorio, sottolineando come in Emilia-Romagna il settore pubblico e quello privato stiano collaborando in modo particolarmente efficace.

Cooperazione europea e ascolto del cliente. Guardando alle sfide industriali del continente, Vigna ha indicato la necessità di rafforzare la cooperazione in Europa sia nell'industria dei semiconduttori sia nel comparto automobilistico, invitando a innovare e a rendere i cittadini europei più consapevoli di ciò che accade sul territorio. «C'è da usare l'elicottero. Dobbiamo capire cosa vuole il cliente. Dobbiamo scendere, andare a trovarlo e l'elicottero va su e giù. Non ne ero consapevole, l'ho scoperto da quando sono andato in Ferrari. Dobbiamo andare a parlare con le persone, per capire di cosa hanno bisogno. Non si tratta solo di un chip, c'è molto di più di cui le altre persone hanno bisogno». Per il top manager, l'approccio "a elicottero" serve proprio a colmare il rischio di perdere il contatto con il mercato e a intercettare ciò che i clienti stanno realmente cercando.