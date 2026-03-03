Vigna: «Ferrari va avanti sull'elettrico, i leader devono osare. Bisogna usare la tecnologia nuova per destare emozioni»

Ferrari va avanti sulla sua strategia che comprende anche l'elettrico. «Rispetto il punto di vista di Stephan (Winkelmann, presidente e amministratore delegato della Lamborghini, ndr) così come sono sicuro che lui rispetta il nostro. Ognuno ha la sua strategia», spiega l'amministratore delegato Benedetto Vigna a margine dell'inaugurazione del nuovo centro medico Med-Ex a Maranello, rispondendo a una domanda sul cambio di strategia della Lamborghini che pochi giorni fa ha annunciato la sospensione dello sviluppo della prima auto elettrica della sua storia. «Noi siamo convinti che i leader sono e continuano a essere tali solo se osano e cercano di usare la tecnologia nuova, qualunque essa sia, per destare nuove emozioni o emozioni diverse in chi usa quel prodotto» ha aggiunto Vigna. La Ferrari presenterà la sua prima auto elettrica Luce a Roma il 25 maggio.