Vigna: «Nel 2025 lanceremo 6 nuovi modelli. Quest'anno la prima Ferrari elettrica»

Ferrari nel 2025 continuerà a crescere e lancerà 6 nuovi modelli, compresa la prima vettura 100% elettrica che, come previsto, arriverà nel quarto trimestre dell'anno. Lo ha detto l'amministratore delegato, Benedetto Vigna, presentato i conti 2024. «Siamo on track con il nostro piano. È un lavoro di team che ci ha permesso di tenere fede alle nostre promesse e abbiamo chiuso l’anno superando la guidance. La crescita del 2024 è stata straordinaria, grazie a un product mix vantaggioso e con le personalizzazioni. Continuiamo a crescere nel 2025», ha detto Vigna. «Nel 2024 abbiamo lanciato 3 auto e inaugurato l'e-building.

Nel 2025 lanceremo 6 auto inclusa l'elettrica, nel quarto trimestre come previsto», ha continuato Vigna, sottolineando che «il 9 ottobre prossimo avremo il Capital Markets Day di Ferrari - e in quell'occasione ci saranno anche un sacco di elettroni in giro per Maranello». Inoltre, ha aggiunto Vigna, «quest’anno il premio di risultato sarà di 14.400 euro per ogni dipendente».

«Il 2025 sarà anche una grande occasione per ritrovarci qui a Maranello il 9 ottobre per il lancio della Ferrari elettrica e per condividere con voi ciò che immaginiamo per il nostro futuro». Lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, presentando i conti del 2024. Il 9 ottobre, quindi, in occasione del Capital Markets day, verrà presentata anche la prima auto 100% elettrica della Casa di Maranello in un «modo innovativo e unico», ha precisato Vigna.