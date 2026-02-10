Vigna, presentazione Ferrari Luce avverrà il 25 maggio a Roma, gli ordini dal 27 maggio

La terza e ultima fase della presentazione della Ferrari Luce, l'auto elettrica della casa di Maranello - la world première - si terrà a Roma il 25 maggio 2026. Gli ordini «saranno aperti il 27 maggio dopo aver comunicato il prezzo». Lo ha detto l'amministratore delegato Benedetto Vigna durante la presentazione dei conti 2025. «I riscontri dei clienti, diversi nuovi, sono molto positivi. Ai clienti piace il fatto che siamo gli unici ad offrire tre motorizzazioni (termica, plug-in ed elettrica). Inoltre il concetto di presentazione a più step è stato apprezzato. Siamo molto soddisfatti», ha spiegato Vigna.

«Il 2025 è stato un anno straordinario per la nostra azienda, un anno di nuovi inizi e di nuovi impegni, un anno di forte innovazione durante il quale abbiamo lanciato sei nuove auto sportive, a chiara testimonianza della nostra strategia di diversificazione orizzontale dei prodotti e neutralità tecnologica». Lo ha detto l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, durante la conference call con gli analisti finanziari. «La solidità della nostra attività - ha spiegato - è sostenuta dalle dinamiche della domanda e dalla visibilità che abbiamo: lo slancio per il nostro marchio rimane forte, con un portafoglio ordini solido - che si estende fino alla fine del 2027 - e un'entrata ordini netta a supporto di un'ulteriore visibilità, nonostante la persistente incertezza del contesto globale. Inoltre, i valori residui sono molto solidi, come dimostrano le recenti aste che hanno raggiunto valutazioni elevate. Continuano a essere per noi un fondamento strutturale di valore e disciplina del marchio».