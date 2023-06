Visco (Banca d’Italia): «Sull’auto elettrica siamo rimasti indietro. È mancata consapevolezza dell’importanza dell’innovazione»

TORINO - «L’ Italia e l’Europa sull’auto elettrica sono rimaste indietro. È mancata la consapevolezza dell’importanza dell’innovazione in questo campo». Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al Festival dell’Economia di Torino. «Nell’innovazione digitale - ha aggiunto Visco - la leadership non è sicuramente europea.È difficile aspettarsi che l’innovazione provenga da imprese europee, ma possiamo rientrare in tante aree e sviluppi che neppure immaginiamo. Serve però unità, coesione e condivisione degli obiettivi». «La questione auto è esemplificatrice del problema.

Nel 2015 ci fu una lunga discussione sul dieselgate e a Parigi ci fu una Cop importantissima. Già allora l’Asia era diventata il massimo produttore di automobili al mondo. Da noi all’epoca Marchionne diceva che l’ auto elettrica era di là da venire e che non faceva investimenti sull’auto elettrica. Tuttavia anche se la Fiat li avesse fatti mentre non li facevano gli altri, sarebbe stato un problema. È mancata in Europa la consapevolezza dell’importanza dell’innovazione in questo campo».