Vola il mercato dell'auto in Italia: +10% a giugno, Stellantis cresce del 23%, la quota di mercato è al 27,3%

Il mercato italiano dell'auto cresce per il settimo mese consecutivo. A giugno - secondo i dati del Mit - sono state 146.423 le immatricolazioni, il 10,6% in più dello stesso mese del 2025. Nei primi sei mesi del 2026 le immatricolazioni sono state 936.783 con un aumento del 9,6%. «Un andamento positivo - sottolinea il Centro Studi Promotor - dovuto soprattutto alla coda degli incentivi all'acquisto di auto elettriche che sono stati varati l'ottobre scorso e hanno sostenuto il mercato negli ultimi mesi. Un effetto che è terminato il 30 giugno e saranno quindi i dati di luglio a dirci se il mercato continuerà nella sua crescita».

A giugno - come rileva Motus-E - le immatricolazioni di vetture full electric hanno raggiunto 14.721 unità, in aumento dell'84,7% rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato salita al 10,1% dal 6% di un anno fa. Stellantis ha immatricolato a giugno 40.061 auto comprese quelle con il brand Leapmotor, il 23% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato pari al 27,3% contro il 24,6% (+2,7%).

Nei sei mesi le immatricolazioni sono 290.218, in crescita del 15,8% e la quota sale dal 29,3% al 30,9%. La crescita in Italia del gruppo guidato da Antonio Filosa è superiore a quella dell'intero comparto auto anche senza considerare Leapmotor. Secondo i dati Dataforce, escludendo il brand cinese l'incremento dei volumi a giugno è stato, infatti, del 13,8% (36.695 unità) ed è in crescita anche la quota che si attesta al 25% (+0,7%). Fiat Pandina si conferma al primo posto con 8.260 immatricolazioni. Tra le prime dieci posizioni figurano altri cinque modelli Stellantis: Fiat Grande Panda, Peugeot 208, Jeep Avenger, Citroën C3 e Leapmotor T03, rispettivamente al quarto, quinto, sesto, nono e decimo posto.

Leapmotor - presente in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International, che fa capo a Stellantis - ha chiuso il mese con 3.366 immatricolazioni, in aumento del 932,5% rispetto al giugno 2025. Corre anche la cinese Byd che presto deciderà sul secondo impianto in Europa: «siamo vicini a una scelta» ha detto Alfredo Altavilla, consulente speciale di Byd per l'Europa, che ha indicato Spagna e Francia come principali candidate per l'acquisizione di impianti già operativi.

A giugno il costruttore cinese ha immatricolato 6.071 vetture, con un aumento del 208,5% rispetto allo stesso mese del 2025, raggiungendo una quota di mercato del 4,1%. Per il secondo mese consecutivo il marchio entra nella top ten delle vendite nazionali, occupando il nono posto. L'associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) ha pubblicato oggi la propria posizione sull'Industrial Accelerator Act, ribadendo il sostegno dell'industria agli obiettivi della proposta volti a salvaguardare la produzione manifatturiera dell'Ue e a ridurre la dipendenza da altre regioni per le tecnologie pulite.

«Il rischio di indebolire la base industriale dell'Ue è reale e misure intelligenti e mirate a sostegno della produzione nazionale sono giustificate. Ma la portata della sfida che il nostro settore si trova ad affrontare non deve essere sottovalutata», ha dichiarato Sigrid de Vries, direttore generale dell'Acea. L'Acea invoca misure mirate a sostegno della produzione, con regole più snelle sul «Made in Eu», obiettivi realistici per le batterie e una maggiore attenzione alle specificità dei diversi segmenti del comparto automotive.