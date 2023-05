Vola il mercato delle auto usate, +7,3% a marzo. Leadership del diesel fra le motorizzazioni preferite

TORINO - Dopo la stagnazione di febbraio, torna a crescere il mercato delle auto usate nel mese di marzo: 472.528 trasferimenti di proprietà rispetto ai 440.214 dello stesso periodo 2022, in crescita del 7,3%. I trasferimenti netti aumentano del 7,7% e le minivolture del 6,9%. Nel primo trimestre il mercato dell’usato è in attivo del 5,7% con 1.258.683 passaggi, verso 1.191.092 di gennaio-marzo 2022. Fra le motorizzazioni preferite nel mercato delle auto usate, il diesel a marzo conferma la leadership, con il 47,8% delle preferenze (1 punto in meno del 2022), in linea con la quota del primo trimestre, seguito dal benzina al 39,1% (-0,6 p.p., al 39,9% nei 3 mesi). Le ibride si posizionano al terzo posto con il 5,2% nel mese e il 4,7% nel cumulato, superando il Gpl (al 4,4% del totale nel mese e nel trimestre). Il metano sale al 2,4%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche pure (Bev) e plug-in si posizionano rispettivamente allo 0,5% e allo 0,6%. Tra le regioni conferma la leadership della Lombardia con il 15,7% dei trasferimenti, seguita da Lazio, in contrazione al 9,8% di quota, e dalla Campania al 9,2%.