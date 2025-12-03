Volano le elettriche in Europa, tra gennaio e ottobre +33% le immatricolazioni di veicoli Bev. Suv e crossover trascinano il mercato

In Europa, tra gennaio e ottobre, sono state vendute complessivamente 3,357 milioni di unita di veicoli elettrici, con una crescita del 32,9% su base annua e una quota di mercato globale del 19,6%. Lo rileva l'ultima indagine di Sne Research, secondo cui la crescita del mercato europeo dei veicoli elettrici e stata trainata da Suv e crossover di medie dimensioni come ID.4, Q4 e-Tron, EV3, Elroq e iX1."

Questi modelli - spiegano gli analisti - progettati per una domanda pratica e orientata alla famiglia, combinano elevata efficienza e prezzi accessibili, sfruttando al contempo piattaforme di elettrificazione universali come MEB e PPE, favorendo una rapida espansione del mercato». Inoltre, i principali produttori, tra cui Volkswagen, Volvo, BMW e Mercedes-Benz, «stanno rafforzando le strategie di integrazione delle piattaforme per migliorare l'efficienza produttiva e semplificare la gamma dei loro modelli. Questa tendenza si sta affermando come un fattore chiave che sta rimodellando la struttura del mercato europeo dei veicoli elettrici, spostando l'attenzione verso i veicoli di medie dimensioni», chiarisce Sne Research.