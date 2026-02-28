Volkswagen, 2 milioni di elettriche consegnate e la leadership per le vendite delle Bev in Europa

Volkswagen ha consegnato la sua auto elettrica numero 2 milioni, una ID.3 prodotta nello stabilimento di Zwickau proprio mentre diventa il gruppo e il brand numero uno per le vendite dell’elettrico in Europa. La consegna è avvenuta all’interno della Gläserne Manufaktur, ex fabbrica di vetro che si trova a Dresda e che si è trasformata in centro esperienziale e per visitatori e clienti, il secondo per importanza dopo il quartier generale di Wolfsburg.

Simbolico che sia stata proprio una ID.3 ad essere consegnata al cliente Kirsten Vormbrock. La ID.3 è stata infatti il primo modello elettrico nativo di Volkswagen e il primo basato sulla piattaforma MEB dal quale poi sono stati ricavati molti modelli per la casa madre e tutti i marchi del gruppo. La compatta tedesca ha contato per 628mila delle 2 milioni di unità totali e presto si rinnoverà.

La ID.4 ha raggiunto 901mila unità comprendendo anche la sua variante coupé ID.5 mentre la ID.7, berlina e station wagon, ha raggiunto le 132mila unità. A queste vanno aggiunte anche le e-up! e le e-Golf, introdotte nel 2013 e insieme hanno raccolto oltre 350mila clienti. Nel 2025 inoltre Volkswagen è diventato il primo brand per l’elettrico in Europa con oltre 247mila unità (+56%).

E a rafforzare i risultati del gruppo ci sono anche Audi (154mila, +51%) e Skoda (172mila, +117%) che ha piazzato la Elroq al secondo posto con 94mila unità, nel suo primo anno pieno di commercializzazione, e la Enyaq (67mila, -2,3%) con le Volkswagen ID.4 (80mila, +23,8%), ID.3 (79mila, +44,4%) e ID.7 (76mila, +137,2%) rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto.

Dunque 5 posizioni della top ten continentale sono occupati del gruppo Volkswagen. E nel 2026 è previsto il lancio delle quattro piccole elettriche del gruppo, tutte basate sulla piattaforma MEB+ e costruite in Spagna con batterie realizzate interamente da Volkswagen. Oltre alla ID.Polo, ci saranno la ID.Cross, la Skoda Epiq e la Cupra Raval, tutte lunghe poco più di 4 metri.

Sono dunque destinate a rafforzare il ruolo del brand e del gruppo Volkswagen nell’elettrico che nel corso del 2025 in Unione Europea ha raggiunto 1,88 milioni di unità, vale a dire il 17,4% dell’intero mercato, con un incremento del 29,9% e un’ulteriore accelerazione già nel primo mese del 2026: 154mila unità per il 19,3% di quota e un aumento del 24,2% rispetto a gennaio 2025.