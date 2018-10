Volkswagen, il 50% delle vendite nel 2025 saranno Sport Utility e crossover

WOLFSBURG - Una Volkswagen su due sarà un Suv o un crossover nel 2025. È questa la previsione della casa di Wolfsburg impegnata in un’offensiva di modelli a ruote alte che vede come prossimo atto il lancio della nuova T-Cross, il modello inedito che si posiziona al di sotto della T-Roc e che completa una gamma giovanissima composta anche da Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg.

Mercati diversi, modelli diversi. Volkswagen offrirà oltre 30 Suv entro la metà del prossimo decennio attraverso una strategia già in atto e che prevede una differenziazione dei modelli e delle gamme a seconda dei mercati. La dimostrazione è il lancio dell’Atlas in Nordamerica e del Teramont in Cina, Russia e Medio Oriente, ma ci sono in serbo altre novità. Per la Cina infatti sono in arrivo il Tharu e il Tayron mentre per gli USA e il Canada ci saranno l’Atlas Cross Sport e il Tanoak. Altre novità globali saranno il T-Roc Cabriolet e nel 2020 l’ID Crozz, il primo Suv elettrico della casa di Wolfsburg già anticipato dal concept omonimo e che sarà basato sulla nuova piattaforma MEB, specifica per le auto a batteria.

Tiguan, regina a ruote alte. La T-Cross darà nel frattempo ulteriore impulso alle vendite e sarà costruito, oltre che a Pamplona, anche in Sudamerica e in Cina per i rispettivi mercati. Per ora la spina dorsale delle vendite di Suv per Volkswagen è rappresentato dalla Tiguan, la cui seconda generazione ha debuttato nel 2016 e che ha già superato i 5 milioni di unità. La Tiguan è una delle 10 auto più vendite al mondo mentre la Touareg, storicamente il primo Suv della casa, è in fase di lancio per la sua terza generazione e presto raggiungerà il milione di unità vendute. Ulteriore impulso arriverà anche dalle versioni ibride, siano esse mild o plug-in che riguarderanno diversi modelli, soprattutto quelli più grandi.

Da uno su 5 a uno su 2. I margini offerti dal mercato sono dunque enormi e diverse sono le strategie perché diverse sono le esigenze e le basi di partenza. Al momento infatti una Volkswagen su 5 nel mondo è un Suv, proporzione che sale a una su 4 in Europa e a una su 3 in Nordamerica. Con un’offensiva così massiccia e una tendenza così netta su tutti i mercati, l’obiettivo di raggiungere il 50% delle vendite a livello globale non appare impossibile.