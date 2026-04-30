Volkswagen a quota 2 milioni di veicoli nei primi 3 mesi. Ricavi a 76 mld. Blume: «Nostra riduzione costi sta dando frutti»
ID.Polo, finalmente arriva l'elettrica “accessibile”. Modello fondamentale nella strategia True Volkswagen
Cupra Born, l’elettrica ribelle che tra le strade di Madrid riscopre il piacere di guidare
Il gruppo Volkswagen ha chiuso il primo trimestrte con vendite in calo del 6,9% a 2 milioni di veicoli. I ricavi sono scesi del 2,5% a 76 miliardi di euro e il risultato operativo del 14,3% a 2,5 miliardi. Confermate le stime per l'intero esercizio annunciate lo scorso 10 marzo. «Il mondo - spiega l'amministratore delegato Oliver Blume - sta subendo un cambiamento fondamentale e noi stiamo continuamente adeguando la nostra strategia». «Guerre, dazi, tensioni geopolitiche e regolamentazioni più severe - aggiunge - stanno creando grossi ostacoli e in questo ambiente difficile siamo riusciti a fare progressi concreti». In particolare il manager sottolinea che «le auto e i veicoli commerciali leggeri sono cresciuti del 43% rispetto allo scorso anno e la nostra campagna di prodotti sta trovando favore tra i nostri clienti».
«La nostra riduzione dei costi sta dando frutti - sottolinea - e questi risultati ci danno fiducia e costituiscono la base per accelerare ulteriormente sulla nostra trasformazione». «Allo stesso tempo - argomenta - i risultati finanziari ci dimostrano che per migliorare la nostra sostenibilità e rafforzare la nostra competitività, dobbiamo evolvere costantemente il nostro modello di business». «Soprattutto - conclude - la nostra presenza sui mercati globali ci dà vantaggi nella gara sull'innovazione e per farci diventare un punto di riferimento tecnologico mondiale per l'auto»