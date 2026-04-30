Volkswagen a quota 2 milioni di veicoli nei primi 3 mesi. Ricavi a 76 mld. Blume: «Nostra riduzione costi sta dando frutti»

Il gruppo Volkswagen ha chiuso il primo trimestrte con vendite in calo del 6,9% a 2 milioni di veicoli. I ricavi sono scesi del 2,5% a 76 miliardi di euro e il risultato operativo del 14,3% a 2,5 miliardi. Confermate le stime per l'intero esercizio annunciate lo scorso 10 marzo. «Il mondo - spiega l'amministratore delegato Oliver Blume - sta subendo un cambiamento fondamentale e noi stiamo continuamente adeguando la nostra strategia». «Guerre, dazi, tensioni geopolitiche e regolamentazioni più severe - aggiunge - stanno creando grossi ostacoli e in questo ambiente difficile siamo riusciti a fare progressi concreti». In particolare il manager sottolinea che «le auto e i veicoli commerciali leggeri sono cresciuti del 43% rispetto allo scorso anno e la nostra campagna di prodotti sta trovando favore tra i nostri clienti».

«La nostra riduzione dei costi sta dando frutti - sottolinea - e questi risultati ci danno fiducia e costituiscono la base per accelerare ulteriormente sulla nostra trasformazione». «Allo stesso tempo - argomenta - i risultati finanziari ci dimostrano che per migliorare la nostra sostenibilità e rafforzare la nostra competitività, dobbiamo evolvere costantemente il nostro modello di business». «Soprattutto - conclude - la nostra presenza sui mercati globali ci dà vantaggi nella gara sull'innovazione e per farci diventare un punto di riferimento tecnologico mondiale per l'auto»