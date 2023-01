Volkswagen, accelera sui modelli a batteria: +23,6% consegne veicoli elettrici nel 2022. Cina primo mercato, ID.4 modello più venduto

Il marchio Volkswagen cresce nella mobilita elettrica: con circa 330.000 unita, le consegne mondiali di veicoli completamente elettrici sono cresciute del 23,6% su base annua. Nel complesso, le consegne del marchio Volkswagen di tutti i tipi di alimentazione sono leggermente diminuite rispetto all’anno precedente a causa della difficile situazione delle forniture: nel 2022, 4,56 milioni di veicoli (-6,8%) sono stati consegnati ai clienti in tutto il mondo. Il portafoglio ordini rimane molto elevato: in Europa, circa 640.000 clienti hanno ordinato modelli Volkswagen con tutti i tipi di alimentazione (+18%). Con circa 170.000 unita consegnate ai clienti nel 2022, la ID.4 e la principale world car elettrica del Gruppo Volkswagen.

In Cina, il mercato con i maggiori volumi di vendita per l’Azienda, Volkswagen ha piu che raddoppiato le consegne dei modelli completamente elettrici della famiglia ID.: 143.100 ID.3, ID.4 e ID.6 sono state consegnate ai clienti nel 2022 (+ 102,9%). C’e stato anche un forte aumento delle vendite in Nord America: in totale, il Marchio ha consegnato 22.700 ID.4 (+ 27,7%) nella regione. Con consegne di circa 8.900 unita, la ID.4 e stata in assoluto l’auto piu venduta in Svezia, considerando tutti i tipi di alimentazione. Per il terzo anno consecutivo, un modello ID. e l’auto piu venduta in Svezia. Volkswagen ha «gia raggiunto un primo traguardo nella sua iniziativa elettrica», si legge in un comunicato.

Da quando le prime ID.3 sono state consegnate ai clienti nel settembre 2020, Volkswagen ha venduto oltre 580.000 esemplari della famiglia ID. in tutto il mondo, la cui base tecnica e la piattaforma modulare elettrica MEB. La scorsa settimana, Volkswagen ha dato un’anticipazione del prossimo componente della famiglia ID., una ID.7 appositamente camuffata, al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas. Con questa berlina, Volkswagen sta espandendo la sua offerta elettrica nel segmento medio-alto di volume.