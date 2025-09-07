Volkswagen, accelerazione elettrica. Allo IAA di Monaco svela ID.Cross Concept. E 4 nuovi modelli nel 2026

Volkswagen diventa sempre più elettrica e all'anteprima per la stampa del Salone di Monaco, in programma dal 9 al 14 settembre, svela i progetti futuri. La gamma totalmente a batteria si arricchisce di quattro nuovi modelli compatti, e la fiera casalinga è il palcoscenico scelto per mostrare l'ID. Cross Concept, che si unisce a ID.2 all, ID.GTI Concept e ID.1Every. I modelli di serie debutteranno dal 2026, con ID.Polo e ID Polo GTI previste per la prima metà dell'anno. Queste novità segnano il passaggio di nomi storici come Polo e GTI nel mondo della mobilità elettrica e ampliano l'ingresso in gamma con vetture più accessibili. All'IAA Mobility, ID.Cross è in versione camuffata, ma la versione defintiva arriverà nell'estate 2026, mentre la versione di serie della ID.Every1 è attesa nel 2027. La condivisione di piattaforme e sinergie consente di offrire soluzioni competitive sul piano tecnico ed economico: una chiara strategia del Brand Group Core (Volkswagen, Seat, Cupra, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali), che mira a rafforzare l'offerta elettrica nel segmento d'ingresso. L'ID.Cross Concept adotta un design chiamato «Pure Positive», basato su tre principi: stabilità, simpatia e un «ingrediente segreto».

Il look è pulito, potente e positivo, con superfici decise e un frontale caratterizzato da firma luminosa 3D. Ispirazioni stilistiche derivano da icone del marchio come Golf e Volkswagen Bus, specie nei montanti C e nella linea dei finestrini. Il prototipo misura 4.156 mm in lunghezza, con passo di 2.601 mm, larghezza di 1.839 mm e altezza di 1.588 mm, dimensioni comparabili all'attuale T-Cross. Spiccano i cerchi da 21» Balboa, progettati con Goodyear, e pneumatici 235/40 R21 con disegno coordinato. L'abitacolo, configurato per cinque passeggeri, offre fino a 450 litri di capacità nel bagagliaio, più un frunk anteriore da 25 litri. Interni ariosi e di alta qualità trasformano l'abitacolo in una lounge. Elementi come piante vere nella consolle e sedili completamente ribaltabili aggiungono comfort e versatilità. Le «Atmospheres» combinano luci, suoni e climatizzazione per creare un ambiente personalizzabile. Il cockpit è ergonomico e intuitivo, con comandi vocali e fisici.

Due display (da 11» per la strumentazione, da 13» per l'infotainment) sono posizionati su un asse visivo unico. Il volante multifunzione è stato ridisegnato. Il prototipo utilizza la piattaforma MEB, in fase di aggiornamento verso la nuova versione MEB+, con annunciati miglioramenti su motori, batterie e software. Il sistema offrirà funzionalità avanzate come un Travel Assist evoluto, finora riservato a segmenti superiori. Il motore elettrico anteriore da 155 kW (211 CV) fornisce trazione anteriore. La batteria ad alto voltaggio integrata nel pianale garantisce un'autonomia stimata di 420 km (WLTP). Il sistema è interamente progettato in Europa.