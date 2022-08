Volkswagen si allea con il Canada per materie prime e batterie. Prevista una gigafactory di PowerCo e altri siti produttivi

Con la firma di un MoU (memorandum d’intesa) Volkswagen AG e il governo del Canada si sono impegnati a promuovere la mobilità elettrica nel Paese e ad esplorare le opportunità nella catena delle forniture automotive e in particolare di batterie. Questo programma è stato concordato dal Ceo di Volkswagen Herbert Diess e dal ministro canadese dell’Innovazione, della scienza e dell’industria, Francois-Philippe Champagne, alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del primo ministro canadese Justin Trudeau. Entrambe le parti esamineranno le opportunità per il Canada di contribuire alle catene di fornitura globali e regionali di Volkswagen di batterie.

L’incarico sarà affidato a PowerCo, la società di batterie del Gruppo appena fondata, che porterà avanti la cooperazione pianificata nei settori della creazione di valore delle batterie, delle catene di approvvigionamento di materie prime e della produzione di materiali catodici, come il coblto. Inoltre è prevista la creazione di una gigafactory dedicata in Nord America e eventuali altri siti produttivi. «Lavorare a stretto contatto con i Governi di tutto il mondo - ha detto Diess - è un prerequisito assoluto per raggiungere i nostri obiettivi climatici e voglio ringraziare il Governo canadese per il loro sostegno». Per lo sviluppo di una produzione sostenibile di batterie, entrambe le parti intendono inoltre rafforzare la cooperazione basata su criteri ESG (Environment, Social, Governance) riconosciuti tra PowerCo e il settore minerario canadese.