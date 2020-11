Volkswagen Group alza ancora la posta: investimenti in tecnologie del futuro salgono a 73 mld in 5 anni

WOLFSBURG - Il consiglio di supervisione di Volkswagen ha annunciato oggi la decisione di investire 73 miliardi di euro in 5 anni in progetti di elettrificazione e produzione di motori ibridi oltre che nello sviluppo di tecnologie digitali. Gli investimenti in capex e ricerca e sviluppo per le tecnologie del futuro saranno aumentati dal 40% al 50% degli investimenti complessivi che sono pari a circa 150 miliardi di euro. Gli investimenti in processi di digitalizzazione saranno raddoppiati a 27 miliardi di euro entro la metà del decennio mentre circa 35 miliardi saranno spesi per veicoli a batteria elettrica. Circa altri 11 miliardi sono invece stati destinati allo sviluppo delle versioni ibride di modelli esistenti. «Come parte del piano di investimenti del gruppo Volkswagen - ha detto il presidente del consiglio di supervisione Hans Dieter Potsch - il consiglio di gestione e il consiglio di supervisione hanno oggi posto le condizioni per assicurare il futuro successo del gruppo.

La trasformazione del gruppo e dei suoi modelli e l’attenzione strategica alle aree chiave della mobilità verranno implementati in modo consistente. Considerando le enormi sfide che ci attendono nei prossimi anni, la nostra base finanziaria è molto solida». «Avendo imboccato presto la strada per un futuro a trazione elettrica - ha aggiunto il ceo Herbert Diess - il gruppo Volkswagen ora è un leader globale con la sua piattaforma e i suoi veicoli elettrici. Nei prossimi anni, sarà cruciale conquistare una posizione di leadership anche nello sviluppo del software per auto per poter rispondere alle esigenze delle persone per una mobilità fatta su misura, sostenibile e pienamente interconnessa. A questo fine abbiamo deciso di raddoppiare gli investimenti in digitalizzazione».