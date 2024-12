Volkswagen Group, ancora una fumata nera: nessun accordo al quarto round di colloqui azienda- sindacati

Il quarto round di colloqui tra i lavoratori e la dirigenza Volkswagen è stato accompagnato da scioperi a rotazione in nove stabilimenti del colosso automobilistico, ma dopo sei ore non si è trovata alcuna soluzione. Ieri sera entrambe le parti hanno parlato di un clima costruttivo, con i colloqui salariali destinati a continuare la prossima settimana, lunedì e martedì. «Siamo ancora lontani da una soluzione praticabile», ha affermato il capo negoziatore della Volkswagen Arne Meiswinkel. Il capo negoziatore del sindacato Ig Metall Thorsten Groger ha affermato che per la prima volta c'era un clima costruttivo nei colloqui. L'azienda ha chiesto tagli salariali generalizzati del 10% per la forza lavoro tedesca della VW e ha anche minacciato di chiudere fabbriche in Germania e tagliare decine di migliaia di posti di lavoro.

Groger ha affermato che le chiusure degli stabilimenti e i licenziamenti obbligatori non sono ancora un'opzione per il sindacato, che chiede il mantenimento di tutti i siti e una garanzia di lavoro per i circa 130.000 dipendenti. Il sindacato respinge qualsiasi taglio salariale. Gli scioperi di ieri aumentano la pressione sulla dirigenza, mentre i dirigenti VW affermano che gli elevati costi del lavoro in Germania stanno contribuendo a risultati finanziari deludenti, che sono stati anche peggiorati dalla forte concorrenza in Cina e dalle difficoltà nel passaggio ai veicoli elettrici. Ig Metall, il sindacato che rappresenta la maggior parte dei lavoratori Volkswagen, ha respinto categoricamente tali richieste e ha giurato di combattere duramente contro i tagli a meno che la dirigenza non accetti un compromesso.

La presidente di Ig Metall Christiane Benner ha detto a decine di migliaia di lavoratori in manifestazione fuori dallo stabilimento VW a Wolfsburg di essere «furiosa e sbalordita» dal percorso di riduzione dei costi scelto dalla dirigenza VW. «Invece di soluzioni intelligenti, stanno offrendo tagli e perdite di posti di lavoro», ha affermato. Ma il capo negoziatore VW Meiswinkel, che supervisiona le risorse umane per il marchio Volkswagen, ha detto prima dei colloqui che la casa automobilistica ha ancora bisogno di «riduzioni dei costi che possono essere implementate a breve termine e sono sostenibili. Questo è l'unico modo in cui possiamo rimanere competitivi in ​​un ambiente difficile». Meiswinkel ha detto che la società ha accolto con favore una proposta di novembre del sindacato di rinunciare agli aumenti salariali e offrire flessibilità in merito alla riduzione dell'orario di lavoro nelle fabbriche, misure che il sindacato ha detto avrebbero fatto risparmiare circa 1,5 miliardi di euro. «Tuttavia, anche dopo un'analisi intensiva di questa controproposta, abbiamo stabilito che non è ancora sufficiente per una soluzione sostenibile».

L'ondata di scioperi di quattro ore è iniziata nello stabilimento VW di Wolfsburg, seguita da altri stabilimenti in tutto il paese. Come la prima azione di sciopero di una settimana fa, sono state colpite nove fabbriche in Germania: a Wolfsburg, Zwickau, Hannover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig, Salzgitter, Chemnitz e Dresda. L'unico stabilimento non coperto dal contratto collettivo di lavoro è quello di Osnabrück. Ma a differenza del 2 dicembre, quando 100.000 lavoratori hanno lasciato le linee di montaggio, gli scioperanti sono durati quattro ore invece di due. La Volkswagen ha segnalato solo piccole perdite di produzione dopo il primo giorno di sciopero. «L'impatto è stato limitato», ha affermato un portavoce.