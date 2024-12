Volkswagen annuncia taglio di 35mila posti entro il 2030. Ma sindacato afferma “intesa senza licenziamenti”

Volkswagen intende tagliare più di 35mila posti di lavoro entro il 2030. L'azienda ha annunciato che la riduzione dovrà essere effettuata in modo «socialmente responsabile» e fa parte dell'accordo raggiunto con il sindacato Ig Metall dopo giorni di trattative. Lo riporta la Dpa. «Con il pacchetto di misure concordato, l'azienda ha tracciato una rotta decisiva per il suo futuro in termini di costi, capacità e strutture», ha affermato il ceo Oliver Blume.

Per contro il sindacato tedesco Ig Metall ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Volkswagen su un piano di riduzione dei costi che eviterà i licenziamenti forzati nelle fabbriche della più grande casa automobilistica in Germania. Lo riportano i media tedeschi. «Siamo riusciti a trovare una soluzione per i dipendenti dei siti Volkswagen che garantisce i posti di lavoro, salvaguarda i prodotti e allo stesso tempo consente importanti investimenti futuri», ha fatto sapere il sindacato in una nota dopo lunghe ore di trattative.