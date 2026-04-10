Volkswagen Group anticipa le novità per Auto China 2026. Quattro anteprime mondiali di quattro diversi marchi

Durante la Media Night organizzata ad Auto China 2026 il 21 aprile, il Gruppo Volkswagen svelerà - con lo slogan 'Rise Up' - quattro anteprime mondiali di quattro diversi marchi. L'operazione, si legge in una nota, rafforza l'attuazione della strategia 'In Cina, per la Cina' che sta prendendo slancio proprio in occasione del Salone di Pechino e che prevede la presentazione di dieci modelli di quattro marchi. I riflettori della Media Night si accenderanno sul prototipo entry-level del marchio Jetta, che in Cina è indipendente rispetto allo storico modelli prodotto in Europa e Usa.

E che si identifica invece con una marca formata con il partner Faw Group nel 2019. Altra novità, presentata in questo caso dalla jv tra Volkswagen e Xpeng, sarà il secondo modello della famiglia ID.Unix dopo il debutto della 08, un suv coupé elettrico da 5 metri, prodotto in Cina per il brand Volkswagen Anhui. Ci sarà poi la versione di produzione della ID.Aura, l'auto elettrica di Faw-Volkswagen anticipata come concept nel 2025 al Salone di Shanghai e basata sulla piattaforma China Electronic Architecture (Cea).

Infine Audi (la marca che fa capo a Saic Motor e Audi - Gruppo Volkswagen) svelerà alla Media Night di Pechino il design esterno del suo secondo modello di produzione, l'Audi E7x - progettato per attrarre nuovi profili di clientela - e che arriva dopo la E5 Sportback dell'aprile 2025. «Tre anni fa abbiamo lanciato la strategia 'In Cina, per la Cina' per sfruttare appieno il potenziale innovativo del mercato cinese - ha sottolineato Oliver Blume, ceo del Gruppo Volkswagen - e abbiamo deciso, agito e ottenuto risultati». «Ora i nuovi modelli che presenteremo ad Auto China 2026 dimostrano i solidi progressi del Gruppo verso l'obiettivo di diventare leader tecnologico globale nel settore automobilistico. La Cina gioca un ruolo centrale in questo processo, poiché i progressi qui conseguiti rafforzano la nostra competitività a livello mondiale».

Parlando della strategia 'In Cina, per la Cina' Ralf Brandstätter, membro del Cda di Volkswagen AG per la Cina e presidente e ceo di Volkswagen Group China, ha aggiunto che il programma «sta raggiungendo la piena maturità. In meno di 36 mesi abbiamo sviluppato una nuova gamma di prodotti specificamente per il mercato cinese. A partire dal 2026, lanceremo un nuovo veicolo in media ogni due settimane. Si tratta della più grande offensiva di mobilità elettrica mai realizzata dal Gruppo Volkswagen in Cina, e il Salone dell'Auto di Pechino metterà in mostra la coerenza e la rapidità di questa trasformazione».