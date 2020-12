Volkswagen apre centro ricerca su mobilità elettrica in Cina. Inaugurato a Hefei, dal 2023 avrà anche linea produzione

HEFEI - La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha inaugurato un centro di ricerca e sviluppo (R&S) a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui, per promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica in Cina. Il nuovo istituto integrerà diversi reparti, tra cui quello dedicato alla ricerca e allo sviluppo e quello per la garanzia della qualità e i collaudi, in una singola zona industriale e si concentrerà sull'industrializzazione dei prodotti. "Poiché la Cina è il più grande mercato al mondo per le auto ecologiche, il Paese rappresenta una potenza innovativa per l'industria automobilistica", spiega Stephan Wollenstein, amministratore delegato di Volkswagen Group China.

"Ecco perché dobbiamo costruire e rafforzare la nostra esperienza locale di ricerca e sviluppo in Cina, per la Cina e dalla Cina verso il resto del mondo". Dopo che la casa automobilistica tedesca ha aumentato fino al 75% la propria partecipazione in JAC Volkswagen, questo mese la joint venture è stata ribattezzata Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited e la società con sede a Wolfsburg ne ha assunto il controllo di gestione. Secondo Wollenstein, la seconda fase del progetto di ampliamento della Volkswagen Anhui, in programma nel 2021, prevederà la modernizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature della relativa linea produttiva. L'impianto avrà una capacità di produzione annua pari a circa 350.000 veicoli: il primo modello uscirà dalla linea produttiva nel 2023.