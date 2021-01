Volkswagen, balzo del 158% dei veicoli elettrici a 212mila unità. Pesa il covid: vendite brand -15,1% nel 2020

WOLFSBURG - Le vendite del brand Volkswagen a livello globale nel quarto trimestre sono calate del 2% a 603.100 unità, mentre nel 2020 sono diminuite del 15,1% a 5,328 milioni, soprattutto a causa della pandemia di coronavirus e delle misure restrittive imposte per arginare l’emergenza. Come ha fatto sapere la casa automobilistica tedesca, nell’intero anno le vendite in Europa occidentale sono calate del 23,4%, del 17,1% in Nord America e del 9,9% in Cina.

Tuttavia, il gruppo dell’auto ha visto segnali di ripresa delle vendite del marchio Volkswagen in dicembre rispetto ai mesi precedenti (+19,5% in Europa occidentale e +14,7% in Nord America). Inoltre, la domanda di modelli elettrici è balzata nell’anno del 158% a 212.000 veicoli. «Siamo sulla via giusta per raggiungere l’obiettivo di diventare il leader di mercato nei veicoli elettrici», ha detto il Ceo del brand Volkswagen Ralf Brandstaetter.