Volkswagen e Bosch, dal 2026 lancio in massa di auto a guida autonoma

Dal prossimo anno Volkswagen e Bosch lanceranno su vasta scala le automobili a guida autonoma, è quanto ha rivelato Mathias Pilin, direttore tecnico della divisione automobilistica di Bosch alla Frankfurter Allgemeine Zeitung nella sua edizione domenicale. A metà del prossimo anno sarà disponibile il software che abbiamo sviluppato insieme".

Per Volkswagen non si tratterà di un prodotto di nicchia, al contrario: "grazie agli elevati volumi di produzione, possiamo offrire la tecnologia in un modo accessibile a molte persone, traendone allo stesso tempo un profitto", ha affermato Peter Bosch, responsabile della divisione software Cariad di Vw al quotdiano tedesco.

Le due aziende si preparano così per il mercato europeo, nordamericano e asiatico. I manager hanno ancche sottolineato che lo sviluppo del software è interamente "made in Europe" e non ha richiesto la collaborazione dei grandi giganti statunitensi informatici. Per ora si tratterà di veicoli da utilizzare in autostrada, perchè sia possibile anche in città è necessario una modifica del codice della strada.