Volkswagen Group chiude la porta alla cessione Ducati: “Nessuna vendita nei prossimi tre anni”

Il gruppo Volkswagen ha confermato al Sole 24 Ore che «non è prevista alcuna vendita della casa di Borgo Panigale nel prossimo triennio». Lo scrive il quotidiano, sottolineando che la rossa di Borgo Panigale «rimarrà tedesca per i prossimi tre anni». La rassicurazione, ricorda il quotidiano, era filtrata informalmente «dal faccia a faccia del 25 settembre tra il ministro delle Imprese Adolfo Urso e i vertici di Audi, ma che allora era rimasta sullo sfondo di una posizione ufficiale più prudente: nessuna decisione sulla proprietà e dossier ancora dentro la revisione del portafoglio».

La conferma arriva dopo le indiscrezioni su una possibile cessione di Ducati, connessa al consistente piano di ristrutturazione di Volkswagen, che dal 2012 controlla attraverso Audi sia Ducati che Lamborghini. A settembre, ricostruisce il Sole 24ore, l'ad di Audi Gernot Döllner aveva citato espressamente il marchio tra gli asset oggetto di valutazione, pur precisando che nulla era stato deciso. «Da lì il dossier aveva preso quota, fino alla stima di Bloomberg Intelligence per l'azienda emiliana in caso di vendita: circa 1,25 miliardi di euro», conclude il quotidiano, sottolineando che «proprio la solidità della rossa aveva alimentato in Italia il fronte per un possibile ritorno in mani nazionali». Ma ora la conferma di Volkswagen «chiude, almeno fino alla fine del decennio, quella finestra».