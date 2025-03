Volkswagen collabora con Valeo e Mobileye su assistenza alla guida autonoma. Migliorerà sicurezza e comfort

Il gruppo Volkswagen collaborerà con Valeo e Mobileye per potenziare i sistemi avanzati di assistenza alla guida fino al Livello 2+ (guida parzialmente automatizzata avanzata) nei prossimi veicoli basati sulla piattaforma Mqb (la piattaforma modulare per auto del gruppo Volkswagen). La cooperazione, che entrerà nel vivo nei prossimi anni, migliorerà la sicurezza e il comfort di guida nei modelli di volume, in linea con i requisiti normativi. "La collaborazione favorisce il nostro percorso di trasformazione: acquistando hardware e software congiuntamente semplifichiamo la catena di fornitura, ne riduciamo la complessità e miglioriamo l'efficienza. Al tempo stesso, potenzia il programma di performance, sviluppando ulteriormente la tecnologia", ha detto Dirk Grosse-Loheide, membro del Cda del brand Volkswagen e dell’Extended Executive Committee del gruppo Volkswagen.

Oltre a poter lasciare il volante in condizioni specifiche e su tratti autostradali approvati, il sistema offrirà funzionalità come l'assistenza nel traffico, il rilevamento dei pericoli, l'assistenza al parcheggio, il monitoraggio del conducente e l’emergency assist a 360 gradi, insieme a soluzioni pronte per il futuro come i display di realtà aumentata. "In Valeo, ci impegniamo a promuovere l'innovazione nelle tecnologie di assistenza alla guida", ha detto Marc Vrecko, Ceo di Valeo Brain Division. "Migliorando l'efficienza e i costi, potenziando al contempo la sicurezza e il comfort dell'assistenza alla guida, questo sistema indica la strada verso una nuova classe di tecnologie di guida", ha aggiunto Amnon Shashua, Ceo di Mobileye.