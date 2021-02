Volkswagen Group corre in borsa (+3%) dopo rumors su quotazione Porsche

MILANO - Scatto di Volkswagen alla Borsa di Francoforte seguito da tutto il settore auto che, già supportate dalle indicazioni di Daimler, si è vivacizzato intorno a metà seduta. L’innesco è arrivato dal progetto di quotazione in Borsa di Porsche che la controllante Volkswagen starebbe valutando tra le opzioni per creare valore. Secondo quanto riferito dalla rivista tedesca Manager Magazin l’ipotesi di Ipo della casa di Stoccarda potrebbe portare Volkswagen a mettere sul mercato fino al 25% del capitale. Secondo quanto riferito dalla rivista, che cita un manager di Volkswagen, il progetto comunque non dovrebbe concretizzarsi nel 2021. A Francoforte Volkswagen sale del 2,7% seguita dal +2,6% di Daimler e dal +1,4% di Bmw, ma è l’intero indice del settore auto ad aver accelerato (+1,5% lo Stoxx600 del comparto) e, sugli altri listini, Stellantis guadagna l’1%, Renault lo 0,45%.