Volkswagen, Diess: «Gruppo solido anche in un difficile 2020, nel 2021 accelereremo trasformazione green»

WOLFSBURG - Volkswagen ha dimostrato di essere «solida e forte» anche nel 2020, un anno «senza precedenti» segnato dalla pandemia di Covid-19, in cui il mercato mondiale dell’ auto è sceso a 68 milioni di unità vendute. Lo ha detto Herbert Diess, ceo di Volkswagen, in occasione della conferenza annuale del gruppo automobilistico. Il 2020 è stato un anno in cui Volkswagen «ha gestito una delle più grandi sfide nella sua storia», ha continuato Diess, sottolineando che il gruppo ha «gestito la produzione e la catena dell’approvvigionamento in tutto il mondo durante la pandemia, garantendo la sicurezza dei lavoratori e la liquidità dell’azienda» e allo stesso tempo «ha accelerato la sua trasformazione verso un gruppo neutrale dal punto di vista climatico e una mobilità guidata dal software». Nel 2021, ha continuato Diess, «recupereremo dal Covid e accelereremo il cambiamento», sottolineando di credere che anche con la transizione verso la mobilità elettrica «Volkswagen diventerà una azienda ancora più forte e con quote di mercato più ampie di oggi».