Volkswagen e Gotion rafforzano partnership per batterie destinate al mercato europeo

Volkswagen Group, PowerCo SE e Gotion Hightech hanno concordato di rafforzare la loro partnership strategica e di accelerare congiuntamente lo sviluppo di una filiera regionale di batterie destinate al mercato europeo. Sulla base della collaborazione avviata nel 2020, i partner hanno deciso di costituire tre joint venture nei siti di Valencia (Spagna), Surany (Repubblica Slovacca) e Kenitra (Marocco) per la produzione industriale di celle per batterie LFP e materiali catodici. L'accordo riguarda anche le attivita congiunte di approvvigionamento e commercializzazione in Europa. Oltre a cio, il Gruppo Volkswagen ha annunciato di aver sottoscritto accordi definitivi per la vendita del 5,3% della partecipazione azionaria in Gotion, con l'obiettivo di ottimizzare le strutture azionarie e sostenere le sinergie strategiche di lungo periodo. Al completamento dell'operazione, Volkswagen continuera a detenere una partecipazione significativa in Gotion.

Le batterie LFP offrono costi competitivi, una lunga durata di esercizio e un elevato livello di robustezza, rendendole una tecnologia chiave per la mobilita elettrica accessibile nel segmento di volume. Si prevede che la domanda in Europa crescera in modo significativo nei prossimi anni: secondo le stime, la quota di mercato delle batterie LFP potrebbe passare dall'attuale 10% circa a una quota compresa tra il 40% e il 60% entro il 2030. Allo stesso tempo, l'Europa non dispone attualmente di alcuna capacita produttiva rilevante per le batterie LFP. La partnership con Gotion rafforza il ruolo dell'Europa nel mercato globale delle batterie LFP. Insieme, i partner espanderanno la produzione regionale di batterie LFP, diversificheranno le fonti di approvvigionamento dei principali materiali attivi per catodi e rafforzeranno cosi la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitivita dell'industria europea delle batterie.

Thomas Schmall, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Group for Technology e presidente del Consiglio di Sorveglianza di PowerCo SE, ha dichiarato: «Sono lieto che la nostra collaborazione di lungo corso con Gotion si estenda ora alla produzione industriale congiunta di batterie LFP per rafforzare questo settore industriale in Europa. Questo rappresenta un importante passo avanti per entrambe le aziende e ci avvicina ulteriormente alla leadership nella mobilita elettrica. Volkswagen e il primo costruttore automobilistico europeo a coprire l'intera catena del valore delle batterie, dallo sviluppo e dai materiali catodici fino alla produzione». Li Zhen, presidente di Gotion High-tech, ha affermato: «Sei anni di stretta collaborazione tra Volkswagen e Gotion hanno creato una profonda fiducia reciproca e una relazione che rafforza entrambe le parti, avendo da tempo superato i confini del semplice rapporto d'affari per diventare una partnership orientata a un futuro condiviso.

Oggi, insieme a Volkswagen Group e PowerCo, stiamo accelerando la nostra cooperazione strategica globale. Attraverso partecipazioni incrociate e tre siti produttivi in comune, stiamo consolidando la nostra strategia condivisa di localizzazione della produzione di batterie in Europa, cogliendo le opportunita offerte dalla mobilita elettrica globale e costruendo insieme un nuovo modello di cooperazione di livello mondiale e reciprocamente vantaggiosa nell'industria delle batterie al litio». Frank Blome, CEO di PowerCo SE, ha dichiarato: «Volkswagen e PowerCo stanno costruendo l'industria europea delle batterie. La partnership con Gotion rappresenta la prossima tappa di questo percorso: rafforza la resilienza della nostra catena del valore, accelera l'industrializzazione e combina le competenze di PowerCo con i punti di forza di un partner di lunga data».