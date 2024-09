Volkswagen e partner cinese Saic pronti a chiudere una fabbrica in Cina

Volkswagen e il partner cinese Saic hanno in programma di chiudere uno o piu stabilimenti in Cina in risposta al rallentamento della domanda di automobili con motore a combustione interna, in un'ulteriore frenata, dopo che il primo stabilimento della joint venture ha cessato la produzione. Lo scrive Bloomberg. Si sta preparando a chiudere una fabbrica a Nanchino gia l'anno prossimo, secondo persone a conoscenza della questione sentite da Bloomberg. Il sito, che produce le auto VW Passat e Skoda, ha una capacita annuale di ben 360.000 veicoli. Nella sua base di Shanghai, la Saic-Volkswagen Automobile Co. due anni fa aveva gia interrotto la produzione in una fabbrica aperta dalla meta degli anni '80. Un secondo stabilimento ha ridotto la produzione e potrebbe anche essere chiuso o revisionato, hanno detto le persone a Bloomberg.

Nell'infografica risultati e dati principali del gruppo Volkswagen.