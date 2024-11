Volkswagen e Rivian, un accordo da 5,8 mld di dollari. Dal 2027 i primi modelli elettrici

Rivian Automotive e Volkswagen hanno stipulato un accordo di transazione per creare la loro nuova joint venture con una dimensione totale dell'accordo fino a 5,8 miliardi di dollari, che dovrebbe iniziare gia da oggi. Attraverso questa JV, le aziende intendono «portare un'architettura elettrica di prossima generazione e la migliore tecnologia software della categoria per i futuri veicoli elettrici di entrambe le aziende, coprendo tutti i segmenti di veicoli rilevanti, comprese le auto subcompatte. E altamente complementare e riflette la tecnologia hardware elettrica e software leader del settore di Rivian, nonche la significativa scala globale e le competenze di piattaforma per veicoli leader del settore di Volkswagen», si legge in una nota. La joint venture sara guidata da Wassym Bensaid (Rivian) e Carsten Helbing (Volkswagen Group). Sviluppatori e ingegneri software di entrambe le aziende si uniranno alla joint venture.

Inizialmente i team saranno basati a Palo Alto, California, e altri tre siti sono in fase di sviluppo in Nord America ed Europa. Unendo le loro competenze complementari, le due aziende intendono ridurre i costi di sviluppo e scalare le nuove tecnologie piu rapidamente. L'obiettivo e quello di essere in grado di offrire ai clienti la migliore soluzione tecnologica il prima possibile. Oliver Blume, Ceo di Volkswagen Group, ha affermato: «La partnership con Rivian e il prossimo passo logico nella nostra strategia software. Con la sua implementazione, rafforzeremo la nostra posizione competitiva e tecnologica globale. Il lancio odierno della joint venture dimostra il potenziale che vogliamo sfruttare insieme nei prossimi anni. Abbiamo un piano chiaro per offrire ai nostri clienti i migliori prodotti ed esperienze digitali a prezzi interessanti attraverso processi di sviluppo all'avanguardia, approcci tecnologici innovativi e una base di costi competitiva guidata da sinergie». RJ Scaringe, fondatore e Ceo di Rivian, ha affermato: «La finalizzazione odierna della nostra joint venture con Volkswagen Group segna un importante passo avanti nell'aiutare il mondo a passare ai veicoli elettrici. Siamo entusiasti di vedere la nostra tecnologia integrata nei veicoli al di fuori di Rivian e siamo entusiasti per il futuro. Rivian continuera a concentrarsi sulla creazione di prodotti e servizi di prima categoria che avvantaggiano i nostri clienti, contribuendo a guidare l'adozione dei veicoli elettrici».

La JV punterà a utilizzare l'architettura elettrica e lo stack tecnologico software Rivian esistenti, consentendo il lancio dell'R2 di Rivian nella prima meta del 2026 e supportando il lancio previsto dei primi modelli del gruppo Volkswagen gia nel 2027. La JV evolvera questa architettura elettrica modulare e flessibile all'avanguardia. Dimensionera la tecnologia su un'ampia gamma di fasce di prezzo e mercati internazionali, aprendo la strada a nuove generazioni di veicoli ad alto volume che sono pienamente in grado di funzioni di guida automatizzata avanzate e possono integrare aggiornamenti over-the-air (OTA) e upgrade. I clienti riceveranno regolarmente nuovi aggiornamenti software, aumentando il valore aggiunto durante l'intero ciclo di vita del veicolo. I team di Rivian e Volkswagen Group hanno gia dimostrato il potenziale della loro collaborazione. In sole dodici settimane, il team ha sviluppato un veicolo dimostrativo iniziale guidabile. Un veicolo del Volkswagen Group e stato adattato per funzionare con la comprovata progettazione hardware zonale in-market e la piattaforma tecnologica integrata di Rivian. Il veicolo dimostrativo guidabile non solo evidenzia le capacita di scalabilita e integrazione di entrambe le aziende, ma dimostra anche ulteriormente il concetto per la joint venture.