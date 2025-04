Volkswagen e FIGC ancora insieme per il biennio 2025-2026. Brand si conferma partner automotive della Nazionale

PER MARCA

Un matrimonio che durerà ancora a lungo: Volkswagen si conferma automotive partner delle Nazionali Italiane di calcio. L'accordo tra la divisione italiana del brand e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha rinnovato la partnership per il biennio 2025-2026, che vedrà il marchio tedesco al fianco degli Azzurri e delle Azzurre in occasione dei più importanti appuntamenti calcistici internazionali. Quello tra Volkswagen e il calcio è un rapporto ormai consolidato, che prosegue con questo nuovo capitolo 'inaugurato' la scorsa settimana in occasione delle partite di Nations League tra Italia e Germania e che proseguirà nel biennio con tutte le Squadre Azzurre, maschili, femminili, futsal, beach soccer e e-sport.

Iniziata nel 2023, la partnership appena rinnovata con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con tutte le squadre Azzurre rappresenta per la divisione italiana del marchio Volkswagen il palcoscenico ideale per promuovere la sua gamma ibrida plug-in eHybrid che, grazie ad autonomie a batteria di oltre 100 km, ricarica veloce e motori turbo benzina ad alta tecnologia, combina in una sola automobile tutti i vantaggi dell'elettrico e dell'ibrido.

''Siamo felici di rinnovare l'accordo con la FIGC, a conferma dell'impegno di Volkswagen nel calcio, in Italia ma anche a livello internazionale - ha detto Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia - . Quello con le Nazionali è un percorso condiviso e ormai consolidato, che ci vede partner nei valori della passione e dell'impegno per l'eccellenza dei risultati. Gli Azzurri e le Azzurre hanno da sempre la capacità di coinvolgere gli italiani in un entusiasmo condiviso: un impegno che è anche il nostro, quello di un brand popolare e amato dalla gente, che ha l'obiettivo di offrire automobili dotate di tecnologie avanzate alla portata di tutti».

«Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con un brand prestigioso come Volkswagen - gli fa eco Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio - . Grazie alla passione di milioni di persone per le Nazionali azzurre, vogliamo contribuire alla diffusione di un rinnovato processo di mobilità sostenibile, cruciale per lo sviluppo del nostro Paese. Attenzione alla persona, innovazione e successo sono le parole chiave di una collaborazione che ci auguriamo possa durare ancora più a lungo».