Volkswagen Goup potrebbe localizzare in Italia una gigafactory. Duesmann Ceo Audi: «Ipotesi che non è da escludere»

WOLFSBURG - Il Gruppo Volkswagen potrebbe scegliere l’Italia per la costruzione di una delle gigafactory, cioè uno degli stabilimenti dedicati alle batterie per la mobilità elettrica che fanno parte del programma di espansione del network industriale legato alla transizione della mobilità. Lo ha confermato il Ceo di Audi AG Markus Duesmann durante una roundtable con la stampa. «L’Italia fa parte dell’elenco di Paesi in cui il Gruppo potrebbe allocare queste nuove gigafactory - ha detto Duesmann - e questa non è una ipotesi da escludere». Il numero uno di Audi AG ha anche confermato l’impegno nei confronti di Lamborghini e Ducati, altre aziende del Gruppo, e che faranno parte assieme a Bentley di un rafforzato team di lavoro e collaborazione (il Premium Brand Group) nell’ambito delle auto e delle moto di alta gamma.