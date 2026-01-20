VW Group: -0,5% a 8,98 mln le consegne auto nel 2025, +32% vendite Bev. Bene l'Europa, in calo Nord America e Cina

Nel 2025 il gruppo Volkswagen ha venduto nel mondo 8,98 milioni di veicoli, in calo dello 0,5% rispetto al 2024, quando i veicoli consegnati sono stati 9,03 milioni. A livello geografico, le vendite in Europa sono salite del 4,5% a 3,94 milioni di veicoli, in Sud America del 12% a 663.000 unità, mentre in Nord America si è registrato un calo del 10% a 946.800 unità, in Cina dell'8% e in tutta l'area Asia-Pacifico c'è stato un calo complessivo del 6,5% a 3,01 milioni di unità. Guardando alle motorizzazioni, le auto Bev vendute nel 2025 sono state 983.100, in aumento del 32% su anno da 744.600 unità, arrivando a una quota sul totale dell'11%, dall'8% del 2024.

La forte crescita in Europa (+66%) ha portato a una quota di mercato intorno al 27% tra i veicoli elettrici; crescita significativa anche negli Stati Uniti (+46%); calo in Cina come previsto (-44%) in vista del lancio di nuovi modelli elettrici sviluppati localmente. «Il Gruppo Volkswagen ha proseguito con successo il suo percorso nel 2025, nonostante un contesto di mercato difficile. Con circa nove milioni di veicoli consegnati, le nostre vendite rimangono stabili», ha commentato Oliver Blume, amministratore delegato del gruppo Volkswagen. «Abbiamo compiuto notevoli progressi nel rinnovamento completo della nostra gamma prodotti. I nostri nuovi veicoli stanno riscuotendo un'ottima accoglienza e hanno vinto numerosi premi. Con oltre 20 nuovi modelli, continueremo la nostra offensiva di prodotto a pieno ritmo anche nel 2026», ha aggiunto Blume.