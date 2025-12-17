Volkswagen Group, a Salzgitter inaugurata la prima fabbrica di batterie totalmente Made in Europa

È stata inaugurata oggi la fabbrica di PowerCo a Salzgitter, nella Bassa Sassonia in Germania: qui verranno progettate, sviluppate e prodotte per la prima volta celle per batterie interamente in Europa per i marchi Volkswagen. È la stessa azienda a comunicarlo e Oliver Blume, ceo di Volkswagen, sottolinea proprio l'aspetto europeo della fabbrica: «siamo stati il primo costruttore automobilistico europeo a sviluppare e produrre autonomamente celle per batterie. In questo modo rafforziamo la nostra posizione e la nostra indipendenza nella concorrenza globale».

In una prima fase, a Salzgitter verrà realizzata una capacità produttiva annua fino a 20 GWh, che potrà essere ampliata fino a 40 GWh in caso di necessità. La fabbrica si estende su una superficie di 69.000 metri quadrati, i lavori sono iniziati nel luglio del 2022; secondo Vw la produzione avverrà interamente con energia rinnovabile proveniente dal vento e dal sole. Inoltre, la fabbrica di Salzgitter funge da modello per le fabbriche PowerCo di Valencia (Spagna) e St. Thomas (Canada).