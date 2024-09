Volkswagen abbassa ancora previsioni vendite e redditività per il 2024. Margine operativo al 5,6% (dal 6,5-7%)

Volkswagen ha abbassato le previsioni di vendita e di redditività per il 2024. Lo ha reso noto la società in un comunicato. La causa è da imputarsi al rallentamento delle vendite, una ulteriore dimostrazione della crisi del settore automobilistico tedesco. In un “contesto di mercato difficile”, il gruppo prevede ora un calo delle vendite rispetto allo scorso anno, mentre in precedenza aveva previsto un aumento fino al 5%, secondo quanto riportato nella nota. Il margine operativo è ora previsto al 5,6%, rispetto al 6,5-7% precedente.