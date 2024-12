Volkswagen Group, al via nuove proteste dei lavoratori per il quarto round di trattative

In Germania riprendono le proteste di Volkswagen: le manifestazioni contro il piano di risparmio sono ripartite stamani, in vista della riapertura del tavolo sulle contrattazioni salariali, giunte al quarto round. Le trattative cominceranno con un'ora e mezzo di ritardo alle 14, al quartier generale di Wolfsburg, a causa di una maggiore necessità di coordinamento», a quanto trapelato. I sindacati vogliono salvare le fabbriche a rischio, a fronte della minaccia del management di chiudere almeno tre impianti nella repubblica federale. Ig Metall è tornato a minacciare l'escalation se l'azienda non andrà incontro alle richieste dei lavoratori, ma i vertici ritengono che le controproposte arrivate dal Consiglio di fabbrica non siano sufficienti ad arginare la crisi del colosso dell'auto. Lunedì scorso, stando ai sindacati, 100 mila dipendenti hanno incrociato le braccia.