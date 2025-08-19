Volkswagen Group allarga intesa con Xpeng su architettura E/E. Dopo elettriche utilizzata anche per modelli Ice e Phev

Con un comunicato ufficiale la cinese Xpeng e il Gruppo Volkswagen hanno annunciano un accordo per l'ampliamento della collaborazione tecnica esistente e relativa alla architettura E/E (elettrica ed elettronica) sviluppata congiuntamente da entrambe le parti. Facendo seguito all'accordo quadro sulla collaborazione tecnica per l'architettura E/E che Xpeng e Vw Group avevano firmato lo scorso 22 luglio - e con quella che la nota definisce 'rapidità cinese' - le due aziende hanno deciso che l'architettura E/E sarà integrata non solo nelle piattaforme per modelli elettrici di Volkswagen, ma anche implementata sulle piattaforme Ice (cioè con motori termici) e Phev (plug-in hybrid) di veicoli prodotti in Cina.

Questa soluzione high tech non solo sarà integrata nelle piattaforme per veicoli elettrici di Volkswagen, ma anche implementata sulle sue piattaforme ICE e PHEV in Cina, espandendo così significativamente la collaborazione tecnica strategica a mercati più ampi. Espandendo così significativamente la collaborazione tecnica strategica a mercati più ampi, questa estensione della collaborazione tecnica accelererà ulteriormente la realizzazione della strategia software-defined vehicle del Gruppo Volkswagen e - afferma la nota - ne migliorerà la competitività globale. Tale applicazione multipiattaforma e multi-powertrain dell'architettura E/E consentirà al Gruppo Volkswagen, spiegano le due aziende, di ottenere iterazioni software e aggiornamenti Over-the-Air più rapidi, riducendo significativamente il ciclo di sviluppo dei veicoli.

Aderendo a una rigorosa filosofia di progettazione orientata alla piattaforma, i team congiunti di ricerca e sviluppo hanno progettato e convalidato che l'architettura E/E sviluppata per le piattaforme dei veicoli elettrici può essere adattata anche alle piattaforme Ice e Phev. Si tratta evidentemente di una pietra miliare nella collaborazione tecnica congiunta, che dimostra - ribadiscono Xpeng e Vw Group - la sinergia e il valore strategico della partnership a lungo termine tra le due parti. Ciò consentirà tra l'altro al Gruppo Volkswagen di realizzare significative economie di scala basate sulla piattaforma e di migliorare la competitività dei prodotti.