Volkswagen Group annuncia investimento da 7 mld di euro per la “svolta elettrica” degli stabilimenti spagnoli

WOLFSBURG - Il gruppo Volkswagen ha annunciato oggi una svolta eLettrica dei suoi stabilimenti spagnoli, con la costruzione di uno stabilimento di batterie a Sagunto, vicino a Valencia, e l’elettrificazione di due stabilimenti Seat, per un investimento complessivo di 7 miliardi di euro.I due stabilimenti di Martorell (Catalogna) e Pamplona (Navarra) saranno adattati alla produzione di auto elettriche, ha annunciato in conferenza stampa il gruppo tedesco. Il nuovo stabilimento di Sagunto, la cui apertura è prevista per il 2026, dovrebbe impiegare 3mila persone e produrre 40 gigawattora all’anno, sufficienti per equipaggiare diverse centinaia di migliaia di auto.Questa massiccia elettrificazione, che potrebbe iniziare alla fine del 2022, è tuttavia soggetta all’ottenimento di sussidi, ha avvertito il presidente della Seat Wayne Griffiths.