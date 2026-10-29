Volkswagen: chiude in rosso il terzo trimestre, ricavi e consegne auto in calo. Margine 9 mesi al 3,8%

Volkswagen ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con ricavi pari a 75,277 miliardi di euro, in calo del 6,3% su anno. Il risultato operativo è negativo per 5,86 miliardi (-1,299 mld un anno fa). Il risultato netto è negativo per 5,822 miliardi (-1,072 mld un anno fa). Le consegne di auto sono state 1,885 milioni, in calo del 14,3% rispetto allo stesso trimestre del 2025. Nei 9 mesi, i ricavi sono scesi del 2,2% a 233,378 miliardi, l'utile operativo è di 71 milioni, in calo del 98,7% rispetto a 5,4 miliardi di un anno fa.

Il risultato netto è negativo per 2,7 miliardi (-3,4 mld un anno fa). Le vendite di auto sono scese del 10,6% a 5,9 milioni di veicoli. Per l'intero 2026, Volkswagen si aspetta ricavi pari a circa 315 miliardi di euro, un margine operativo pari a circa l'1%, un net cash flow tra 3 e 6 miliardi e liquidità netta tra 32 e 34 miliardi. «I risultati dei nove mesi chiariscono una cosa: non possiamo permetterci di perdere tempo e dobbiamo agire in modo rapido e deciso», ha commentato il Cfo, Arno Antlitz.

«Stiamo portando sul mercato veicoli entusiasmanti, dotati di tecnologie all'avanguardia. Siamo all'avanguardia nella mobilità elettrica in Europa: i veicoli elettrici rappresentano il 40% del nostro portafoglio ordini. La nostra gamma di auto elettriche urbane, forte di 150.000 ordini, sta offrendo un contributo determinante in tal senso», ha continuato il manager. «Allo stesso tempo, i dazi statunitensi gravano sulla nostra attività, il mercato cinese è in contrazione e la pressione competitiva in Europa sta aumentando in modo significativo. Il successo commerciale dei nostri veicoli elettrici esercita un'ulteriore pressione sui nostri utili, dato che, al momento, la redditività di tali veicoli è inferiore a quella dei modelli con motore a combustione interna», ha precisato il direttore finanziario del gruppo Vw.

«Dopo nove mesi, il nostro margine operativo sulle vendite, al netto delle voci straordinarie, si attesta al 3,8%. Si tratta di un livello troppo basso per poter continuare a investire in modo consistente nel nostro futuro. Attraverso il nostro "Piano per il Futuro" (Future Plan), abbiamo definito le misure chiave per migliorare la nostra redditività in modo sostenibile: una gamma di modelli più snella, strutture semplificate, costi dei veicoli ottimizzati, una riduzione delle spese generali, una maggiore efficienza negli stabilimenti e un'accelerazione nello sviluppo tecnologico», ha continuato, sottolineando che «nel loro insieme, queste iniziative costituiscono un ampio programma di contenimento dei costi, per un valore di circa 31 miliardi di euro. Ciò che conta ora è un'implementazione rapida e coerente».