Volkswagen Group conferma stima risultato operativo positivo nel 2020. Consegne nel mondo negli otto mesi a -21,5%

WOLFSBURG - Volkswagen conferma l’obiettivo di risultato operativo annuale positivo nel corso dell’assemblea annuale virtuale in corso a Berlino. La stima è stata tagliata nettamente a causa della pandemia ma è ancora positiva. Per settembre il costruttore d’auto tedesco stima ordini e consegne superiori allo stesso mese dello scorso anno. Il trend di ripresa dovrebbe proseguire nei prossimi mesi. Le consegne nel mondo nei primi otto mesi dell’anno sono calate del 21,5% a 5,6 milioni di veicoli con una contrazione in Cina dell’11,5% e in Europa del 30,9%. C’è forte incertezza per le stime a medio e lungo termine che dipendono dall’evoluzione della pandemia, si legge in un testo preparato dal presidente del board, Herbert Diess, per l’assemblea annuale.