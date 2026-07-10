Volkswagen Group, consegnati 4,1 mln veicoli nel primo semestre (-6,3%)

Il Gruppo Volkswagen conferma di aver consegnato 4,125 milioni di veicoli nel primo semestre dell'anno, ovvero -6,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel secondo trimestre sono stati consegnati a livello globale 2,077 milioni di veicoli (-8,6%). Su base semestrale, si rileva un calo del 16,5% per Porsche (122.300 unita) è del 18,2% nel trimestre (61.300). Per il brand Volkswagen il calo rispettivamente è del 10,9% (2,067 milioni) e -14% (1,019).

«Nel primo semestre dell'anno, il gruppo ha registrato una crescita complessiva di circa il 2% al di fuori della Cina. Abbiamo continuato a guadagnare terreno, in particolare in Sudamerica e in Europa», commenta Marco Schubert, membro dell'Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilita per le Vendite. «E particolarmente gratificante constatare che, in quest'ultimo mercato, la famiglia di auto elettriche urbane - lanciata solo poche settimane fa - sta riscuotendo un ottimo successo tra i nostri clienti - spiega -. Abbiamo gia ricevuto oltre 54.000 ordini per questi veicoli entry-level di VW, Skoda e Cupra sebbene al momento siano disponibili solo tre dei quattro modelli. Questo risultato supera di gran lunga le nostre aspettative».

Secondo Schubert, il portafoglio ordini per i veicoli completamente elettrici in Europa e aumentato complessivamente di oltre il 50% rispetto alla fine dello scorso anno. «La situazione in Cina, dove il mercato totale registra un calo di circa il 20%, rimane invece sfidante. Questo nonostante una iniziale spinta positiva generata dai nostri nuovi veicoli elettrici sviluppati localmente».

Nel dettaglio, la crescita registrata in Sudamerica (+8%), Europa occidentale (+3%) ed Europa centrale e orientale (+7%) ha compensato solo in parte il calo significativo registrato in Cina (-26%), determinato dall'andamento complessivo del mercato; il Nordamerica, grazie a una crescita dell'8% nel secondo trimestre, ha registrato solo un lieve calo nel semestre complessivo (-3%). Il gruppo Volkswagen rimane il leader indiscusso del mercato dei veicoli elettrici in Europa e prosegue il suo percorso di crescita (+8%); la quota dei Bev nell'Europa occidentale sale dal 20 al 21%; in Cina, nonostante un calo significativo, nel secondo trimestre si intravedono i primi segnali di una dinamica positiva grazie ai nuovi modelli elettrici sviluppati localmente; il mercato complessivo dei Bev negli Stati Uniti ha registrato un calo significativo nella prima meta dell'anno a seguito della scadenza dei programmi di sovvenzioni governative e dell'impatto legato all'aumento dei dazi, portando ad una diminuzione del 69% delle consegne di veicoli elettrici.