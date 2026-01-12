Volkswagen Group: consegne in leggero calo nel 2025 (-0,5%) a circa 9 mln di veicoli. Bene in Europa, flessione in Usa e Cina

Nel 2025 Volkswagen ha consegnato ai suoi clienti 8.993,900 veicoli, con un calo rispetto all'anno precedente dello 0,5%. È la stessa azienda a comunicarlo oggi. L'azienda fa registrare buone prestazioni in Europa e in Sudamerica, mentre l'anno i chiude con i noti problemi in Cina (flessione dell'8% nel 2025 e addirittura del 17,4% nell'ultimo trimestre dell'anno) e negli Stati Uniti, dove il calo complessivo è del 10,4%. L'azienda deve affrontare in quest'ultimo caso il problema dei dazi, mentre in Cina quello appena trascorso è stato un anno difficile soprattutto per la presenza di un'agguerrita concorrenza.

In particolare, le vendite di auto interamente elettriche in Cina sono crollate nel 2025 del 44,3%, mentre sono in crescita in tutti gli altri mercati. Per il 2026 il gruppo tedesco prevede di lanciare in Cina oltre 20 modelli completamente elettrici, ibridi plug-in e ad autonomia estesa, in particolare dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas). Complessivamente l'azienda parla di una situazione «solida» in un contesto segnato da diverse difficoltà e dalla capacità di mantenere posizioni di mercato. È prevista la pubblicazione complessiva dei dati relativi a tutte i marchi del gruppo il prossimo 20 gennaio.