Volkswagen Group costruirà una rete di fabbriche di batterie per auto elettriche. Oltre Salzgitter punta ad altri 5 impianti

WOLFSBURG - Volkswagen lavorerà con i partner per costruire una rete di fabbriche di batterie proprie nei prossimi anni. Oltre alla produzione attualmente in corso nella città tedesca di Salzgitter, saranno aggiunti altri cinque impianti per l’autosufficienza in materia di e-mobilità, ha spiegato il Chief Technology Officer Thomas Schmall. Secondo i piani di Volkswagen, le fabbriche sarebbero in grado di produrre celle di batterie con un contenuto energetico totale di 240 gigawattora all’anno entro il 2030.

La capacità già prevista per Salzgitter sarà notevolmente ampliata. Skelleftea, nel nord della Svezia, è già stata selezionata come seconda località, con Volkswagen che prevede di collaborare con la società locale Northvolt. Seguiranno altri quattro stabilimenti, una parte della produzione potrebbe avvenire alla Seat in Spagna. Lo sviluppo e l’espansione delle capacità di produzione di componenti per auto elettriche è una questione chiave nell’industria automobilistica. Attualmente c’è una notevole dipendenza dai fornitori, soprattutto dall’Asia. L’azienda statunitense Tesla - il più grande attore nel settore globale delle auto elettriche - ha iniziato lo sviluppo di una fabbrica di automobili vicino a Berlino, con una fabbrica di batterie che seguirà a breve.